В Челябинской области экс-сотрудницу банка осудили за хищение у клиентов 15 млн

От ее действий пострадали 50 человек

В Варненском районном суде вынесли приговор 52-летней бывшей сотруднице банка, которая похитила более 15 миллионов рублей со счетов клиентов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Злоумышленница, занимавшая должность операциониста, действовала в период с февраля 2020 года по март 2024-го. Деньги со счетов клиентов она переводила на электронные кошельки, открытые на имя ее знакомых, но находившиеся под ее контролем. Всего от действий женщины пострадали 50 клиентов, а общая сумма ущерба превысила 15 миллионов рублей.

В отношении экс-сотрудницы банка было возбуждено 58 уголовных дел по статьям «Кража» и «Мошенничество», которые соединили в одно производство. Судом ей назначено 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Банк вернул деньги пострадавшим клиентам.