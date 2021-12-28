В Челябинской области экс‑сотрудника вневедомственной охраны подозревают в фиктивном трудоустройстве знакомого

Заработную плату, по версии следствия, мужчина присвоил

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела вневедомственной охраны коркинского УВО ВНГ России по Челябинской области. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, экс-начальник трудоустроил в штат отдела знакомого, который фактически не выполнял рабочие обязанности. Начисленную заработную плату в сумме более 208 тысяч рублей подозреваемый присвоил.

«Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», — сообщили в СУ СКР по области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Решается вопрос о избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.