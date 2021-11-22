В Челябинской области экс-сотрудника правоохранительных органов поймали за незаконной охотой

Браконьеров задержали под Копейском с тушами косуль

В охотничьих хозяйствах Копейского городского округа задержали браконьеров. Накануне ночью во время патруля егерь и инспектор минэкологии Челябинской области остановили подозрительный автомобиль, среди участников незаконной охоты оказался бывший сотрудник правоохранительных органов. Браконьерам грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

Подозрительный автомобиль на территории Копейских охотничьих угодий пытался скрыться от проверяющих. Во время погони браконьеры выбросили из салона авто четыре туши косуль.



Охотников задержали и отправили в отдел полиции. Среди браконьеров оказался бывший сотрудник правоохранительных органов. После сбора объяснений мужчин отпустили, теперь за незаконную охоту им грозит уголовная ответственность.

Напомним, за несколько дней до этого в Красноармейском районе задержали браконьеров с тушами косуль и кабана.



В регионе по данным на октябрь 2021 года, возросло количество случаев незаконной охоты на косулю.