В Челябинской области экс‑сотрудника колонии отправили за решетку за взятки от заключенных

Установлено, что виновный получил боле 500 тысяч рублей

Верхнеуральский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику ИК-18 за получение взятки. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Суд установил, что виновный получал от заключенных взятки за создание облегченных условий содержания в колонии, содействие в условно-досрочном освобождении и послабления по режиму.

«Суд назначил экс-сотруднику наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — рассказали в региональном УФСБ.

Как ранее сообщал на сайт, Копейский городской суд вынес приговор в отношении бывшего начальника исправительной колонии № 15 (Потанино). Владимир Ульянов признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взяток.