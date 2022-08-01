В Челябинской области экс‑полицейского подозревают в мошенничестве на 150 тысяч рублей

Преступление выявили сотрудники УФСБ по региону

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего старшего следователя СО ОМВД России по Аргаяшскому району Сергея Лукьяненко. Его подозревают в мошенничестве. Об этом сегодня,1 августа, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, Лукьяненко, находясь на должности следователя, взял у потерпевшего 150 тысяч рублей, обещая в обмен на деньги остановить проверки требований миграционного законодательства. При этом экс-полицейский не имел таких полномочий.

«Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ („Мошенничество“). Решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в региональном СУ СКР.

Как ранее сообщал наш сайт, оперативники УФСБ по Челябинской области и сотрудники ГУ МВД задержали замначальника отдела контроля легального оборота наркотиков, майора полиции Артема Дубровина. По версии следствия, полицейский получил несколько взяток на общую сумму около 300 тысяч рублей от причастных к наркоторговле лиц. Взамен офицер не привлекал их к уголовной ответственности.