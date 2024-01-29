В Челябинской области экс‑полицейского обвинили в получении взяток

Мужчина брал деньги при сдаче экзаменов на водительские права

В Аше завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ГИБДД, который обвиняется в получении взяток за выдачу водительских прав. Мужчина признал вину в совершении 28 преступлений, сообщает СУ СКР по Челябинской области.

«В 2021 году обвиняемый брал за взятки в размере от 25 до 100 тысяч рублей и вносил в экзаменационные листы при сдаче экзаменов на водительские права ложные сведения об успешном прохождении испытаний», — рассказали в ведомстве.

Преступление выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности областного главка, которые также осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.



Мужчине может грозить штраф от 500 тысяч до 2 миллионов рублей либо лишение свободы на срок от трех до восьми лет.