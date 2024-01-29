«В 2021 году обвиняемый брал за взятки в размере от 25 до 100 тысяч рублей и вносил в экзаменационные листы при сдаче экзаменов на водительские права ложные сведения об успешном прохождении испытаний», — рассказали в ведомстве.
Преступление выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности областного главка, которые также осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.
Мужчине может грозить штраф от 500 тысяч до 2 миллионов рублей либо лишение свободы на срок от трех до восьми лет.