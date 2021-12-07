В Челябинской области экс‑полицейский пойдет под суд за сокрытие преступлений родственника

Факт выявлен сотрудниками регионального управления ФСБ России

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ОМВД Троицка. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый незаконно покрывал преступления родственника, который реализовывал оптовые партии немаркированной табачной продукции.

«Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу», — рассказали в региональном СУ СКР.

Уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») направлено в суд для рассмотрения по существу.