Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
По версии следствия, 27 мая в отделение полиции доставили 65-летнего мужчину за нарушение общественного порядка. Задержанный был пьян. Обвиняемый избил его.
В отношении бывшего полицейского было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
Расследование дела окончено. Материалы переданы в суд.