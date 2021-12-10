В Челябинской области экс-полицейский пойдет под суд за избиение задержанного

65-летний потерпевший был доставлен в отделение за нарушение общественного порядка

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, 27 мая в отделение полиции доставили 65-летнего мужчину за нарушение общественного порядка. Задержанный был пьян. Обвиняемый избил его.

В отношении бывшего полицейского было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Расследование дела окончено. Материалы переданы в суд.