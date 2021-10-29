В Челябинской области экс‑полицейских подозревают в превышении полномочий

Следственный комитет возбудил уголовное дело

Бывший начальник отдела ГИБДД по Верхнеуфалейскому городскому округу подозревается в подстрекательстве к превышению должностных полномочий, а его подчиненный — инспектор подразделения — в превышении полномочий. Следственный комитет возбудил уголовное дело по событиям, происходящим в марте 2021 года, когда начальник дал команду своему подчиненному не наказывать нарушителя ПДД. Решается вопрос о предъявлении обвинения, сообщает пресс-служба областного СК.

По данным следствия, весной этого года начальник местной ГИБДД рекомендовал своему подчиненному инспектору прикрыть глаза на нарушения местного жителя правил дорожного движения.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России вместе с коллегами из управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. Они же осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.