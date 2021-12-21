Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу и инспектора этого же подразделения. Их обвиняют в превышении полномочий. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
По версии следствия, в марте начальник отделения Госавтоинспекции дал указание подчиненному инспектору не привлекать к ответственности местного жителя, нарушившего правила дорожного движения.
В отношении экс-полицейских были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 33, части 1 статьи 286 УК РФ («Подстрекательство к превышению полномочий») и части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
«Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу», — сообщили в региональном СУ СКР.
Расследование дела окончено, оно передано в суд для рассмотрения по существу.