В Челябинской области экс‑полицейские пойдут под суд за превышение полномочий

По данным следствия, весной этого года начальник ГИБДД Верхнего Уфалея рекомендовал своему подчиненному инспектору «замять» нарушения местным жителем правил дорожного движения

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу и инспектора этого же подразделения. Их обвиняют в превышении полномочий. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в марте начальник отделения Госавтоинспекции дал указание подчиненному инспектору не привлекать к ответственности местного жителя, нарушившего правила дорожного движения.

В отношении экс-полицейских были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 33, части 1 статьи 286 УК РФ («Подстрекательство к превышению полномочий») и части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу», — сообщили в региональном СУ СКР.

Расследование дела окончено, оно передано в суд для рассмотрения по существу.