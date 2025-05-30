В Челябинской области экс‑начальницу отдела миграции будут судить по делу о взятках от иностранцев

Преступления выявлены УФСБ совместно с ОРЧ СБ регионального ГУ МВД

Бывший начальник отдела миграции ОМВД по Сосновскому району Челябинской области Галина Земскова предстанет перед судом за масштабную коррупционную схему, связанную с незаконной миграцией. Следствие установило, что обвиняемая, действуя в составе организованной группы, получала взятки за организацию незаконного въезда и пребывания в России иностранных граждан, фиктивную регистрацию и ускоренное получение гражданства. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

«В период с мая 2023 по апрель 2024 года она незаконно обеспечила получение свидетельств участников госпрограммы переселения соотечественников 15 иностранцам, предоставив им поддельные документы. Также она фиктивно зарегистрировала четырех иностранных граждан и обеспечила ускоренный прием документов на гражданство для 62 человек. Общая сумма взяток, полученных обвиняемой (денежные средства и имущество), превысила 140 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд. Дела в отношении соучастников, в том числе заместителя Земсковой Артема Мызгина, уже рассматриваются.

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