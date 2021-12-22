В Челябинской области экс-начальник полиции и его заместитель пойдут под суд за махинации с премиями

Ущерб составил около 160 тысяч рублей

Каслинский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего начальника ОМВД России по Каслинскому району Романа Войщева и его заместителя. Они пойдут под суд за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Установлено, что бывший начальник ОМВД из корыстной заинтересованности в декабре 2019 года установил некоторым сотрудникам стимулирующие выплаты в повышенном размере, а потом забрал 27 тысяч рублей и распорядился по своему усмотрению», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кроме того, обвиняемые в 2020 году совместно завладели премиями сотрудников в размере более 129 тысяч рублей.

В отношении экс-полицейских были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу.