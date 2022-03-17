В Челябинской области экс-глава города пойдет под суд за присвоение миллиона рублей

Евгений Киршин, по версии следствия, начислял себе премии

Катав-Ивановская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы Катав-Ивановского муниципального района Евгения Киршина. Его обвиняют в присвоении миллиона рублей. Об этом сегодня, 17 марта, рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По версии следствия, Киршин в период с декабря 2013 года по январь 2021 года незаконно распорядился о начислении себе премий. Выплаты общей суммой более миллиона рублей приходили на счет обвиняемого.

В отношении экс-главы было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение»). Расследование окончено и направлено в Катав-Ивановский горсуд.