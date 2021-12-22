В Челябинской области экс-директора УК осудили за злоупотребление полномочиями

Обвиняемая распорядилась деньгами населения

Трехгорный городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора ООО УК «Служба эксплуатации жилищного фонда». Ее признали виновной в злоупотреблении полномочиями. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Судом установлено, что обвиняемая в период с июля 2016 года по декабрь 2017 года не исполнила обязательства перед МУП «Многоотраслевое производственное объединение» в части расчета за поставленные ресурсы в виде тепловой энергии для предоставления коммунальных услуг и оплаченных населением, распорядившись денежными средствами на иные цели. Ущерб организации составил более 2 млн рублей.

«Осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре области.