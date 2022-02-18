В Челябинской области экс‑директора магазина осудили за обман покупателей на 150 тысяч рублей

Женщина отправится в колонию общего режима

Нязепетровский районный суд вынес приговор в отношении 34-летней женщины. Она признана виновной в мошенничестве (статья 159 УК РФ). Об этом сегодня, 18 февраля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Судом установлено, что в период с 2019 по 2020 год обвиняемая работала директором магазина «Связной» в Нязепетровске. Среди покупателей женщина выбирала наиболее доверчивых и при оформлении телефонов в кредит включала в его стоимость дополнительные товары — сим-карты, умные часы, колонки. Однако товары эти покупателям директор не отдавала, а забирала себе. Доверчивые южноуральцы подписывали кредитные договоры, не читая условий.

«Указанным способом совершила хищение денежных средств 11 покупателей на общую сумму более 150 тысяч рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Женщине назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Также обвиняемой назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.