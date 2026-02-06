В Челябинской области экс-директора бюджетного учреждения ждет суд за растрату

Следствием наложен арест на имущество обвиняемого

Следователем Сосновского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МБУ «Дорсервис», обвиняемого в присвоении и растрате в крупном размере.

По версии следствия, в период с 29 января по 4 апреля 2025 года обвиняемый, используя свое служебное положение, давал подчиненным сотрудникам указание на заправку топливом автотранспорта, не находящегося в оперативном управлении организации. Таким образом, он похитил топливо на общую сумму более 300 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу. Следствием наложен арест на имущество обвиняемого. Дело направлено для рассмотрения в Кунашакский районный суд.