В Челябинской области экипаж дорожно-патрульной службы провел экстренную медицинскую эвакуацию возрастного водителя с приступом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
На 78-м километре автодороги Челябинск — Троицк к старшему лейтенанту полиции Нурлану Бикмухаметову и лейтенанту полиции Ивану Белых обратился водитель автомобиля: у его 64‑летнего родственника-пассажира резко возникли сильные боли в животе, и ему срочно потребовалась помощь.
Инспекторы приняли решение не ждать скорую, а немедленно доставить его в областную больницу на своем служебном автомобиле. Включив спецсигналы, они максимально быстро и безопасно преодолели путь до Челябинска и передали пациента врачам для оказания неотложной помощи.
«Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников удалось выиграть драгоценное время. Это позволило предотвратить реальную угрозу жизни и здоровью человека», — отмечают в главке.
В ведомстве также напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации на дороге можно обратиться за помощью к любому экипажу ДПС или позвонить по единому номеру экстренных служб «112». Сотрудники полиции готовы оказать содействие в любое время суток.
