Следственные органы окончили расследование уголовного дела в отношении 63-летнего егеря, который на охоте случайно выстрелил в 17-летнюю девушку. Об этом сегодня, 7 марта, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
ЧП случилось 9 января на территории Шершневского охотничьего угодья в Сосновском районе.
«Во время охоты произвел выстрел из охотничьего огнестрельного оружия в косулю, однако по неосторожности попал в 17-летнюю девушку, причинив ей тяжкий вред здоровью», — напомнили в региональном СУ СКР.
Уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ передано в суд.