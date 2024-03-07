В Челябинской области егерь пойдет под суд за случайный выстрел в 17‑летнюю девушку

Пострадавшую уже выписали из больницы

Следственные органы окончили расследование уголовного дела в отношении 63-летнего егеря, который на охоте случайно выстрелил в 17-летнюю девушку. Об этом сегодня, 7 марта, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

ЧП случилось 9 января на территории Шершневского охотничьего угодья в Сосновском районе.

«Во время охоты произвел выстрел из охотничьего огнестрельного оружия в косулю, однако по неосторожности попал в 17-летнюю девушку, причинив ей тяжкий вред здоровью», — напомнили в региональном СУ СКР.

Уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ передано в суд.