В Челябинской области двух полицейских подозревают в вымогательстве взятки

Решается вопрос о предъявлении обвинения

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения районного отдела полиции и подчиненного ему сотрудника. Правоохранителей подозревают в вымогательстве взятки (пп. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

По версии следствия, в ноябре текущего года в Магнитогорске подозреваемые вымогали взятку в сумме 1,3 миллиона рублей у местного жителя за непривлечение его к уголовной ответственности за незаконное собирание сведений о частной жизни.

«После передачи подозреваемым части требуемой суммы в размере 500 тысяч рублей мужчина обратился с заявлением в следственные органы», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Подозреваемые задержаны, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование продолжается.