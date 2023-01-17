В Челябинской области двух экс-инспекторов ГИБДД отправили в СИЗО по делу о взятке

По предварительным данным, сотрудники полиции брали деньги с автомобилистов за непривлечение к административной ответственности

Следственные органы предъявили обвинение в получении взятки (пункт «а» части 5 статьи 290 УК РФ) двум бывшим инспекторам ГИБДД ОМВД России по Сосновскому району. Об этом сегодня, 17 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в 2022 году обвиняемые получили 50 тысяч рублей от двух местных жителей за непривлечение к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

«В отношении обвиняемых по ходатайству следователя СК судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов», — сообщили в региональном СУ СКР.

Собранные оперативниками собственной безопасности ГУ МВД по области материалы направлены в следственные органы, по которыми принято процессуальное решение.

«Сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке», — рассказали Первому областному информагентству в региональном полицейском главке.