В Челябинской области двух 16‑летних студентов оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

Их родителей привлекли к административной ответственности

Подростки, носящие ремни с рунами, которые экспертиза признала нацистскими, были задержаны на вокзале станции Карталы, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

«В беседе с инспектором ПДН юноши рассказали, что уже долгое время увлекаются руническими символами славян. Найдя в онлайн-магазине брючные ремни с интересующими их изображениями, приятели купили эти элементы гардероба и начали их носить на повседневной основе, при этом, как они сами пояснили, не знали о том, что понравившиеся им символы использовались для самоидентификации солдатами вермахта и их публичная демонстрация в РФ запрещена», — рассказали в транспортной полиции.

Каждый из них оштрафован на 1000 рублей, а их родители привлечены к административной ответственности. Материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, ОВД и учебное заведение для профилактической работы.