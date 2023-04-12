В Челябинской области двоих подростков шантажировали «сливом» интимных фотографий

Мошенники получили откровенные кадры из соцсетей

В Южноуральске 17-летняя девушка отправила своему молодому человеку интимные фотографии. Мошенники взломали ее аккаунт и стали требовать перевести 3,5 тысячи рублей. В противном случае кадры оказались бы в общем доступе. Потерпевшая успела перевести на счет 500 рублей, прежде чем рассказала родителям и обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полиции возбудили уголовное дело о вымогательстве (часть 1 статьи 163 УК РФ).

Похожий случай произошел в Красноармейском районе. 16-летний парень общался в соцсети с девушкой, которой со временем стал отправлять интимные фотографии. Собеседница потребовала у молодого человека две тысячи рублей, иначе снимки оказались бы в сети.

«Зачастую граждане беспечно хранят свои интимные фото в личных аккаунтах, пересылают их знакомым или неосмотрительно отправляют лицам, с которыми знакомятся по переписке в сети. Также жертвами вымогателей становятся мужчины, которые рассчитывали вызвать девушек легкого поведения. Пользуясь этим, злоумышленники взламывают аккаунты и начинают шантажировать потерпевших рассылкой фотографий их друзьям и родственникам», — отметили в пресс-службе областной полиции.

В полиции призвали не размещать откровенные фотографии в соцсетях. Однако если это произошло и вы попались на уловку вымогателя, нужно срочно обратиться к правоохранителям. Нельзя удалять переписки: они могут помочь в расследовании преступления.