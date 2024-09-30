В Челябинской области двоих мужчин задержали за обман чебаркульца на 150 тысяч рублей

Потерпевший сказал злоумышленникам пароль от банковского приложения

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В поселке Тимирязевском прохожие предложили 46‑летнему мужчине приобрести бензогенератор, получили отказ, а потом уговорили жертву помочь им с получением наличных, рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

«Возле банкомата потерпевший передал собеседникам свой смартфон для перевода и продиктовал пароль от мобильного банковского приложения. Зайдя в него, злоумышленники увидели, что мужчине одобрена кредитная карта с доступным лимитом 150 тысяч рублей. Эту сумму аферисты перевели на дебетовую карту своей жертвы и сообщили, что ему на счет поступили их деньги, которые требуется обналичить. Чебаркулец поверил и снял деньги в банкомате», — рассказали в региональном полицейском главке.

Оперативники задержали подозреваемых — ими оказались 31‑летний и 29‑летний цыгане. Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).