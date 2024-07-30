В Челябинской области двоих мужчин задержали по подозрению в похищении человека

Также задержанным вменяют вымогательство

В Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении двоих граждан Азербайджана. Их подозревают в похищении человека и вымогательстве (статьи 126 УК РФ, 163 УК РФ). Об этом сегодня, 30 июля, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, 29 июля в Еманжелинске подозреваемые похитили 23-летнего гражданина Таджикистана. Затем связались с сожительницей потерпевшего и под угрозой убийства парня потребовали у нее 500 тысяч рублей.

«Благодаря слаженной работе следователя СК России, оперативных сотрудников региональных ГУ МВД России и управления Росгвардии преступление раскрыто в кратчайшие сроки, 24-летний и 26-летний мужчины задержаны», — прокомментировали в ведомстве.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.