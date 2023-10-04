В Челябинской области двоих мужчин отправили в колонию за попытку сбыта 10 кг героина и мефедрона

Уголовные дела расследованы следственным органом УФСБ

Сосновский районный суд вынес приговор гражданину Таджикистана. Он признан виновным в покушении на сбыт 1,3 кг героина, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Мужчину задержали в августе прошлого года. Наркодилер собирался сбыть наркотики мелкими партиями через тайники-закладки.

Виновного приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее Красноармейский районный суд вынес приговор жителю Пермского края за покушение на сбыт 8,6 кг мефедрона.

«Виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили в региональном УФСБ.