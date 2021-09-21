В Челябинской области двоих мужчин отправили в колонию строгого режима за попытку сбыта мефедрона

При задержании у них нашли почти три килограмма наркотиков

Сосновский районный суд Челябинской области вынес приговор двум местным жителям за попытку сбыта мефедрона. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. Осужденные были задержаны сотрудниками УФСБ в одном из районов Челябинской области.

Оказалось, они перевозили 2,88 кг мефедрона и намеревались продать его в региональном центре.

«В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1, пункту „г“ части 4 статьи 228.1 УК РФ», — рассказали в УФСБ.

Сосновский районный суд назначил им наказание: одного южноуральца приговорили к 6 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима, второго — к 7 годам и 8 месяцам заключения.

Как ранее писал наш сайт, Кыштымский городской суд вынес приговор 30-летнему жителю Коркино, который с помощью арбалета хотел перебросить запрещенное вещество в колонию.