Сосновский районный суд Челябинской области вынес приговор двум местным жителям за попытку сбыта мефедрона. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. Осужденные были задержаны сотрудниками УФСБ в одном из районов Челябинской области.
Оказалось, они перевозили 2,88 кг мефедрона и намеревались продать его в региональном центре.
«В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1, пункту „г“ части 4 статьи 228.1 УК РФ», — рассказали в УФСБ.
Сосновский районный суд назначил им наказание: одного южноуральца приговорили к 6 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима, второго — к 7 годам и 8 месяцам заключения.
Как ранее писал наш сайт, Кыштымский городской суд вынес приговор 30-летнему жителю Коркино, который с помощью арбалета хотел перебросить запрещенное вещество в колонию.