В Челябинской области двоих иностранцев задержали с 1,5 кг героина

Мужчины собирались сбыть наркотики через интернет-магазин

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области задержали двух иностранцев с крупной партией героина, сообщили в региональном полицейском главке.

22-летний и 30-летний мужчины были курьерами незаконного интернет-магазина и другого заработка не имели. При задержании оперативники обнаружили у них сверток с героином массой более 250 граммов, а по месту временного проживания — еще 1,4 кг наркотика, электронные весы и упаковочный материал.

«Наркокурьерам грозит штраф до миллиона рублей и многолетнее лишение свободы, после которого их депортируют в страну гражданской принадлежности. Возбуждены уголовные дела по факту попытки сбыта веществ (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ)», — сообщили в ГУ МВД по региону.