В Челябинской области двое пьяных мужчин украли кур

Подозреваемые причинили владельцу птиц ущерб в размере шести тысяч рублей

В Октябрьском районе Челябинской области неизвестные украли у местного жителя девять кур. Потерпевший обратился в полицию. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, сообщили 28 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

58-летний житель села Октябрьского рассказал, что кто-то проник в хозяйственную постройку, сорвав навесной замок, и украл девять кур, причинив ущерб на сумму шесть тысяч рублей.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемые задержаны. Ими оказались 24-летний и 38-летний жители села Барсучье. Один из них ранее был судим за совершение имущественных преступлений. Полицейскими установлено, что злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвали монтировкой замок с хозяйственной постройки потерпевшего и унесли кур. В настоящий момент причиненный ущерб возмещен», — уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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