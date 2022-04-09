В Челябинской области двое парней ограбили салон связи на 250 тысяч рублей

Челябинец и его несовершеннолетний друг украли 13 сотовых телефонов

В Коркинском районе 21-летний ранее судимый парень вместе со своим несовершеннолетним другом ограбили салон сотовой связи. Ущерб составил более 250 тысяч рублей. Молодые люди задержаны, в их отношении возбуждены уголовные дела, сообщили 9 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в городе Коркино. 21-летний и 17-летний парни зашли в салон сотовой связи, разбили витрину, похитили 13 мобильных телефонов и скрылись, уехав на автомобиле в неизвестном направлении. Продавец-консультант сразу же сообщила о случившемся в полицию, на розыск парней отправился личный состав отдела полиции по Коркинскому району.

«В результате проведенных мероприятий при отработке мест возможного сбыта похищенных телефонов оперативниками установлены личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей Челябинска. Старший имеет судимость за совершение кражи. Похищенное имущество они продали, а деньгами распорядились по своему усмотрению»,— сообщили в ведомстве.

В отношении челябинцев возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, — лишение свободы на срок до семи лет. Так как один из подозреваемых не достиг совершеннолетия, материалы уголовного дела переданы в региональный Следственный комитет.