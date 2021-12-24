В Челябинской области двое мужчин пойдут под суд за жестокое убийство знакомого

Обвиняемые избили жертву металлическим топором

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении двоих жителей Миасса. Их обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

По версии следствия, обвиняемые повздорили с мужчиной во время совместного распития алкоголя в одном из домов в Миассе. Злоумышленники напали на жертву, избили руками и ногами, а потом вывезли потерпевшего к железнодорожным путям. Там они продолжили избивать мужчину металлическим топором. Он скончался от полученных травм.

«В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по пункту „ж“ части 2 статьи 105 УК РФ („Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору“)», — рассказали в региональной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.