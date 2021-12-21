Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин. Они пойдут под суд за убийство. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, убийство произошло в ночь на 29 января. По версии следствия, двое сотрудников одного из гостиничных домов Сатки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударили коллегу по голове. Мужчина скончался. Саткинцы решили избежать наказания, сокрыв тело. Они отнесли погибшего к реке и сбросили в воду, однако все равно были разоблачены следователями и заключены под стражу.

В отношении 36-летнего и 29-летнего мужчин были возбуждены уголовные дела по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.