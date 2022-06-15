В Челябинской области двое мужчин пойдут под суд за убийство, совершенное 18 лет назад

Обвиняемые уже отбывают наказание за аналогичные преступления

Следственные органы завершили расследование убийства пенсионера (пункт «ж» части 2 статьи 105), совершенного в 2004 году. Под суд пойдут двое жителей Троицка. Об этом сегодня, 15 июня, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, 26 октября 2004 года мужчин убили пенсионера из личной неприязни и скрылись с места преступления.

«В ходе планомерной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, следователями специализированного отделения следственного управления изучены обстоятельства совершенных подобных преступлений в указанный период в Троицке, в том числе которые были раскрыты и уголовные дела направлены в суд. Установлены двое мужчин, ранее осужденных за убийства, способы которых схожи с делом о расправе над пенсионером», — рассказали в ведомстве.

Жители Троицка пойдут под суд.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинской области вынесли приговор серийному убийце и насильнику за расправу над свидетелями одного из преступлений.