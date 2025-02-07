В Челябинской области двое мужчин пойдут под суд за незаконную охоту на косуль

Одна из особей вынашивала потомство

В Красноармейский районный суд поступило уголовное дело двоих жителей региона. Их обвиняют в незаконной охоте (статья 258 УК РФ). Об этом сегодня, 7 февраля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, в прошлом году один из обвиняемых отстрелил шесть особей сибирской косули.

«В апреле 2024 года обвиняемый со своим приятелем снова прибыл в Красноармейский район, где соучастники отстрелили четыре косули и вывезли в деревню Шибаново для обработки туш. Там мужчины были задержаны егерями. Одна из убитых косуль вынашивала потомство», — сообщили в прокуратуре региона.

Ущерб государству превысил 1,5 миллиона рублей. В ходе следствия обвиняемые возместили 560 тысяч рублей ущерба.