В Челябинской области двое мужчин пойдут под суд за кражу оборудования для майнинга

Ущерб потерпевшему составил 650 тысяч рублей

Следственное управление ГУ МВД по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей. Их обвинили в мошенничестве. Об этом сегодня, 28 октября, сообщили в региональном полицейском главке.

По версии следствия, обвиняемые проникли в частный дом 37-летнего потерпевшего и убедили хозяина передать им семь системных блоков.

Ранее Первое областное информагентство сообщало, что злоумышленники представились полицейскими и предъявили судебное решение, согласно которому оборудование для майнинга должно быть изъято.

«В ходе проведенных мероприятий оперативниками уголовного розыска личности злоумышленников были установлены. Ими оказались челябинец и житель Аргаяшского района. Обоих мужчин задержали», — рассказали в ГУ МВД по региону.

В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ущерб потерпевшему составил 650 тысяч рублей.

Расследование дела окончено и направлено в Уйский районный суд.