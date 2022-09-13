В Челябинской области двое мужчин попались с мешками конопли

Два килограмма каннабиса задержанные перевозили в багажнике

В Чебаркульском районе полицейские задержали 34-летнего и 36-летнего мужчин, перевозивших два мешка конопли. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Два килограмма каннабиса оперативники уголовного розыска и участковый нашли в багажнике ВАЗа. Водителя и пассажира доставили в отдел полиции. В отношении жителей села Травники возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).