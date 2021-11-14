В Челябинской области двое детей провалились под лед и утонули

Спасатели обнаружили тела мальчиков на расстоянии трех метров от берега

Сегодня днем, 14 ноября, в поселке Бреды спасатели вытащили из реки Сынтасты тела двух мальчиков десяти лет. Установлено, что дети гуляли по неокрепшему льду. Спасателей вызвал местный житель, который вышел на берег рыбачить и увидел тело одного из детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Трагедия произошла в 14:45. По словам местного жителя, неподалеку от берега, в полынье, он увидел человека и сразу же позвонил в экстренные службы. Прибывшие на место ЧП спасатели — сотрудники 57 пожарно-спасательной части Карталинского пожарно-спасательного отряда — обнаружили тела двух детей на расстоянии трех метров от берега. На вид погибшим около десяти лет, точный возраст и личности детей уточняются.

«При выяснении обстоятельств установлено, что дети гуляли по неокрепшему льду без присмотра взрослых. На место происшествия выезжали 11 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС 5 человек и 2 единицы техники. Также к месту происшествия был направлен психолог Карталинского пожарно-спасательного гарнизона для оказания психологической помощи родственникам»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают южноуральцам о том, что становление льда на водоемах только началось, и лед в это время очень тонкий. Любые передвижения по нему опасны и могут привести к трагедии. Родителям рекомендовано провести с детьми разъяснительные беседы, а также усилить контроль над их времяпрепровождением.