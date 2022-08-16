В Челябинской области двое детей чуть не спустили поезд с рельсов

Братья без присмотра взрослых играли с камнями возле железной дороги

Маленькие дети остались без присмотра взрослых и стали выкладывать на рельсы камни на станции Красноселка в Еманжелинском районе Челябинской области. Об этом рассказали в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Два брата 2016 и 2018 годов рождения, живущие недалеко от станции, без взрослых пришли на железнодорожные пути.

«В какой-то момент дети из любопытства решили положить на рельсы камни и посмотреть, что произойдет, когда по ним проедет поезд», — рассказали в транспортной полиции.

Работники железной дороги заметили детей и сообщили об этом в полицию.





Инспектор отделения по делам несовершеннолетних Александр Чайка провел с детьми и их матерью беседу об опасности вмешательства в работу железнодорожного транспорта.

Мать детей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ).