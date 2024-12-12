В Челябинской области две женщины погибли на пожаре в частном доме

Огонь вспыхнул из-за нарушения правил при топке печи

В ночь на четверг, 12 декабря, в поселке Сурменевском Верхнеуральского района загорелись деревянный дом и надворные постройки, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

К моменту прибытия пожарных огонь полыхал на площади 160 кв. м. В ходе тушения обнаружены две погибшие женщины. Они крепко спали и уже не смогли спастись.

«Предварительная причина происшествия — нарушение правил безопасности при использовании печного оборудования», — прокомментировали в ведомстве.

Специалисты МЧС напоминают, что установка в доме пожарного извещателя спасет здоровье и жизнь, если случится возгорание. Сигнал прибора способен прервать даже самый крепкий сон.