В Челябинской области две женщины перевели мошенникам более 600 тысяч рублей

Злоумышленники использовали популярные схемы обмана

Жительницы Челябинска и Саткинского района после звонков полицейского и сотрудника брокерской компании перевели на неизвестные счета более 600 тысяч рублей. Одна из потерпевших даже взяла кредит. В отделах полиции возбудили уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

82-летняя пенсионерка из Челябинска рассказала полицейским, что ей позвонила ее внучка и сообщила, что попала в ДТП. Для того чтобы в ее отношении не возбудили уголовное дело, необходимо заплатить 200 тысяч рублей. Якобы внучка сообщила, что бабушке позвонит полицейский и сообщит все детали. Вскоре пенсионерке действительно позвонил мужчина и сообщил, что за деньгами приедет водитель. Отдав все свои сбережения, женщина связалась с внучкой и поняла, что ее обманули.

Другой жертвой мошенников стала 54-летняя жительница Саткинского района. Она рассказала правоохранителям, что ей позвонила девушка и предложила заработать на инвестициях. Потерпевшая согласилась и выполнила все требования звонившей, а именно установила на свой телефон приложение по отправленной ей ссылке, пополнила счет и сделала несколько переводов на сумму более 260 тысяч рублей. Также женщина взяла кредит и снова перевела деньги на счет. Неизвестные сообщили, что средства в скором времени ей вернут. Однако после этого звонок прервался, и дозвониться потерпевшая до неизвестных уже не смогла.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

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