В Челябинской области две женщины ограбили пенсионерку

Злоумышленницы представились сотрудницами ПФР и проникли в квартиру потерпевшей

В Пластовском районе Челябинской области две женщины попытались ограбить пенсионерку. Потерпевшая обратилась в полицию, в отношении злоумышленниц возбуждены уголовные дела, сообщили 27 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

76-летняя местная жительница рассказал полицейским, что в дверь ее квартиры позвонили две женщины в медицинских масках и представились сотрудницами Пенсионного фонда. Они сообщили, что ей как пенсионерке положены дополнительные выплаты, а чтобы не стоять в очереди, настояли на том, чтобы выписать талон.

«В ходе общения у потерпевшей возникло подозрение в возможной незаконности действий женщин, и она решила позвонить соседям и расспросить их. Одна из подозреваемых, увидев это, закрыла ладонью ей рот, начав в то же время выбрасывать из шкафа вещи и искать там деньги. Затем они скрылись»,— уточнили в ведомстве.

Потерпевшая сразу же позвонила в полицию, и правоохранители задержали подозреваемых по горячим следам. Ими оказались 31-летняя и 28-летняя жительницы Коркинского района. В их отношении возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ («Грабеж»). Женщинам грозит до семи лет лишения свободы.

В отношении одной из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Второй вынесен запрет определенных действий.