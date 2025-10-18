В Челябинской области две школьницы на мотоцикле пострадали в ДТП

В двухколесный транспорт въехал автомобиль

В поселке Буранном Агаповского района 38-летний водитель автомобиля Ford Focus наехал на мотоцикл, которым управляла 13-летняя школьница. В результате водитель двухколесного транспорта и 12-летняя пассажирка попали в больницу с травмами, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Предварительно, автомобилист, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу мотоциклу и наехал на него.

Выясняя обстоятельства ДТП, инспекторы установили, что мотоцикл принадлежит отцу 13-летней девочки. Как он сам признался, он периодически разрешал дочери кататься на нем.

В отношении мужчины составили протокол о передаче управления транспортом лицу, не имеющему водительских прав (часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о вовлечении подростка в совершение действий, представляющих для него опасность (статья 151.2 УК РФ).