В Челябинской области две подруги перевели мошенникам 1,2 млн рублей

Девушки хотели заработать на инвестициях

В полицию Южноуральска с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Она рассказала, что увидела рекламу о возможности получения неплохого дохода при помощи инвестирования и решила попробовать. Девушка привлекла к этому и свою подругу, но в итоге они не только ничего не заработали, но и потеряли вложенное, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Рекламу об инвестициях потерпевшая увидела в интернете. Она заполнила анкету, и вскоре ей поступил звонок от якобы консультанта. Девушке подробно рассказали, куда вложить деньги, и вскоре она перевела 800 тысяч рублей.

«В ходе дальнейшего общения „специалист“ объяснил, что инвестору необходимо найти доверенное лицо, через которое можно будет вывести заработанные финансы. Девушка обратилась за помощью к своей подруге. Но и ее попросили внести деньги. В результате вторая потерпевшая потеряла свыше 400 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ).

Полицейские напоминают о том, что большинство объявлений в интернете о легком заработке являются мошенническими, и рекомендуют не переводить деньги незнакомцам на продиктованные ими счета.