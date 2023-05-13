В Челябинской области две нетрезвые женщины «заминировали» административные здания

Шутницам грозит до пяти лет тюрьмы

В Челябинской области полицейские задержали двух женщин, которые сообщили о минировании административных зданий в Миассе и Коркинском районе. Женщины находились в состоянии алкогольного опьянения и решили таким образом развлечься, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

После поступления сообщений о минировании на указанные адреса отправились сотрудники экстренных служб. Однако никаких подозрительных предметов они не обнаружили.

Спустя некоторое время полицейские вместе с сотрудниками УФСБ и Росгвардии установили личности звонивших и задержали их. Ими оказались 64-летняя жительница Миасса и 35-летняя жительница Коркинского района. В их отношении возбудили уголовные дела по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Максимальное наказание, которое грозит женщинам, — лишение свободы на срок до пяти лет.

На этой неделе сообщения о минировании поступили сразу в две челябинские школы. Прибывшие на место оперативники опасных предметов в помещениях не обнаружили.