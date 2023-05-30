В Челябинской области две 13‑летние девочки потерялись на озере

Школьницы уплыли на надувном матрасе

В деревне Касарги женщина обратилась к спасателям, когда потеряла двух 13-летних девочек на местном озере. Школьницы ушли к воде чуть раньше и уплыли на надувном матрасе, рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Женщина на велосипеде объехала деревню, окрестности и берег озера, но так и не нашла девочек.

«Только к вечеру в ходе обследования спасателями акватории озера по направлению ветра стала известна судьба пропавших: девочек на матрасе отнесло на 500 метров от пляжа и прибило в камыши. Подростки выбрались по мелководью на сушу, сдули матрас и пешком отправились назад. На автодороге их подобрали местные жители и помогли вернуться домой», — рассказали в областной ПСС.

Спасатели напоминают, что надувные матрасы нельзя использовать на воде. Даже при незначительном течении его уносит далеко от берега. Кроме того, матрас может перевернуться на глубине.

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