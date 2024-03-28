«Мужчина, управляя автомобилем „Лада-Гранта“, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение с автомобилем „Рено-Логан“. В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия», — отметили в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД просят южноуральцев соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дороге.
Добавим, что Челябинскую область накрыло туманом. В пресс-службе Госавтоинспекции региона предупредили об ограничении видимости на трассе.