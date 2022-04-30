В Челябинской области два вагона грузового поезда сошли с рельсов

Пострадавших в результате ЧП нет

Вечером 29 апреля в Златоусте Челябинской области сошли с рельсов два вагона грузового поезда. В результате был задержан один электропоезд. Организована проверка, сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло на шестом пути станции Златоуст. С рельсов сошли полувагон и вагон-рефрижератор. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и златоустовский транспортный прокурор.

«Причины происшествия устанавливаются. Златоустовской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,— сообщили в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал.

25 апреля на подъездом пути станции Баландино Южно-Уральской железной дороги сошла с рельсов бурильно-шлифовальная машина. Обстоятельства выясняются, в результате пострадавших нет.

17 апреля в Златоусте сошла с рельсов порожняя цистерна пожарного поезда. На место выезжал златоустовский транспортный прокурор, проводится проверка, в результате ЧП никто не пострадал.