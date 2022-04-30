Вечером 29 апреля в Златоусте Челябинской области сошли с рельсов два вагона грузового поезда. В результате был задержан один электропоезд. Организована проверка, сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.
ЧП произошло на шестом пути станции Златоуст. С рельсов сошли полувагон и вагон-рефрижератор. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и златоустовский транспортный прокурор.
«Причины происшествия устанавливаются. Златоустовской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,— сообщили в ведомстве.
В результате происшествия никто не пострадал.
25 апреля на подъездом пути станции Баландино Южно-Уральской железной дороги сошла с рельсов бурильно-шлифовальная машина. Обстоятельства выясняются, в результате пострадавших нет.
17 апреля в Златоусте сошла с рельсов порожняя цистерна пожарного поезда. На место выезжал златоустовский транспортный прокурор, проводится проверка, в результате ЧП никто не пострадал.