В Челябинской области два риелтора пойдут под суд за мошенничество с маткапиталом

Обвиняемые оформляли фиктивные договоры

В Челябинской области два риелтора предстанут перед судом за мошенничество с материнским капиталом, сообщили в ГУ МВД по региону.

Вместе с руководителем одного из челябинских кооперативов женщины разработали схему обналичивания средств.

«Злоумышленницы находили клиентов, желающих получить наличные, и оформляли с ними фиктивные договоры займа на улучшение жилищных условий. Затем, используя поддельные документы, они получали выплаты из Пенсионного фонда», — рассказали в региональном полицейском главке.

Одна из обвиняемых, 50-летняя женщина, обвиняется в двух эпизодах мошенничества на сумму около 900 тысяч рублей, вторая, 44-летняя обвиняемая, — в шести эпизодах на сумму более 2,6 миллиона рублей. Уголовные дела переданы в Копейский городской суд и Калининский районный суд Челябинска. До суда фигуранты находились под подпиской о невыезде.