В Челябинской области два мигранта организовали получение гражданства для 100 земляков

Они подделывали документы для получения гражданства РФ

В Челябинске УФСБ пресекло деятельность двух мигрантов, организовавших незаконное получение российского гражданства для своих земляков, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным следствия, преступники изготовили поддельные документы для более чем сотни земляков. Это дипломы, свидетельства о рождении и браке, которые позволили иностранцам незаконно претендовать на российское гражданство.

Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей.

