В Челябинской области два человека пострадали в ДТП на заснеженной трассе

Столкнулись четыре автомобиля

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На 4-м километре автодороги Миасс — Чебаркуль 18-летний водитель ВАЗ-2113 не справился с управлением в условиях снегопада, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с «Фольксваген Гольф». Об этом сегодня, 22 ноября, Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по региону.

Авария случилась накануне днем. После столкновения с иномаркой водитель ВАЗа продолжил движение и врезался в «Мерседес».

«От удара „Мерседес“ отлетел в попутный „Фольксваген Туарег“. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ», — сообщили в областной Госавтоинспекции.

Также накануне в условиях снегопада случилось массовое ДТП на автодороге Челябинск — Троицк.

Добавим, ГИБДД области просит водителей воздержаться от дальних поездок из-за обильного снегопада и гололедицы.

