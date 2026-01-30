В Челябинской области два человека погибли на пожарах в ночь на 30 января

Трагедии произошли в поселке Тургояк и селе Кундравы

Два пожара, произошедшие в ночь на 30 января в Челябинской области, унесли жизни двух человек. Одно возгорание произошло под Миассом, другое — в селе Кундравы, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В поселке Тургояк на улице Коминтерна огонь вспыхнул в жилом доме на двух хозяев. Силами шестнадцати пожарных и четырех единиц спецтехники огонь на площади 30 квадратных метров был ликвидирован. На месте спасатели обнаружили тело 62-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления.

В селе Кундравы пожар произошел в квартире на втором этаже двухэтажки на улице Комсомольской. Здесь источником возгорания послужил телевизор, работавший в аварийном режиме. Для ликвидации пожара были задействованы девять сотрудников МЧС и три единицы техники. В результате происшествия погибла 84-летняя женщина.